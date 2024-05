Debatte um Landwirtschaft „Die Versachlichung dieser Diskussionen ist entscheidend“

Die Veranstaltungsreihe „Zukunftsdialog Niederrhein“ nimmt Fahrt auf und startet am 23. Mai im Klimahaus der Hochschule Rhein-Waal mit der Eröffnungsveranstaltung „Was ist Kulturlandschaft?“. Unter der Schirmherrschaft von Tobias Wünscher, Experte für Agrarökonomie an der Hochschule Rhein-Waal, und in Kooperation mit Vertretern der Landwirtschaft und der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein, ruft die Reihe verschiedene Interessensgruppen an einen Tisch, um gemeinsam über zukunftsträchtige Lösungsvorschläge nachzudenken. Eingeladen sind Bürger, Vertreter von Verbänden und Organisationen und Studierende gleichermaßen.