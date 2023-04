Neuer Band des Deutschen Arcihtektur Verlags Zuhause im ausgezeichneten Haus

Das Haus fügt sich ein in die Reihe, gesellt sich mit Satteldach neben die anderen Häuser in der Straße. Es wirkt eher schlicht – und ist doch so individuell wie nur wenige andere, überrascht mit Durchblicken und einer Offenheit und optischen Größe, die man zunächst nicht vermutet. Es ist ein Zuhause, auch weil die junge Familie das Haus zusammen mit dem Architekten entwickelt hat, es ihr Haus ist und nicht eines wie viele. Ein Zuhause, dass man über ein hohe Diele betritt – und gleich durch raumgroße Fenster in einen geschützten Hof schaut. Rechts und links der Diele liegen die Wohn- und Nebenräume, die Küche und das Esszimmer. Tritt man weiter ins Haus, steht man in einer Sichtachse über die ganze Länge des Gebäudes. Das macht das Haus größer. Großzügigkeit gibt es auch durch die mehr als 2,5 Meter hohen Räume im Inneren. Es ist ein Zuhause, das mit „Blick in die Zukunft (...) auf eine wachsende Familie eingestellt ist“ und für viel später auf „eine Konzentration des Lebensmittelpunktes auf das Erdgeschoss“, wird das Haus aus Kleve im neuen Band aus dem Deutschen Architektur Verlag beschrieben, in dem das vom Klever Architekten André Lemmens entworfene Haus den Reigen vieler ausgezeichneter Einfamilienhäuser eröffnet. „Zuhause“ heißt auch vielversprechend das neue Buch in der Edition 1:100 des Deutschen Architektur Verlags. „Kaum ein Begriff wird so individuell und emotional definiert wie ,Zuhause‘. Kann er einerseits synonym zu ,Heimat‘ im Sinne von Herkunft verwendet werden, beschreibt er in der Architektur einen gebauten Ort, der zum Wohlfühlen und sich entfalten einlädt“, so der Verlag zum Inhalt des Bandes.