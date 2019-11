Zonta : Orange setzt Zeichen gegen Gewalt

Ein echter Hingucker: Der Kran an der Klever Hochschule in orangefarbenes Licht getaucht. Er wird nicht das einzige leuchtende Beispiel sein. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Wie schon im vergangenen Jahr wird es in Kleve am 25. November wieder Leuchtzeichen und andere Aktionen gegen Gewalt an Frauen geben. Zonta-Club und Gleichstellungsbeauftragte stellen Programm vor.

Die Aktion „Orange your City“ will dafür sorgen, dass kein Passant über das Thema hinwegsehen kann: Gewalt – gerade sexualisierte – betrifft viel mehr Frauen, als angenommen wird. Es heißt, dass statistisch gesehen in Deutschland an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet wird. Noch viel mehr Frauen werden geschlagen, gequält, unterdrückt. Und in anderen Ländern ist die Situation natürlich noch viel schlimmer, wie Bürgermeisterin Sonja Northing betonte.

Der Verein Zonta International, der seit 100 Jahren besteht, setzt sich überall auf der Welt für die Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen ein. Der Service-Club beteiligt sich aktiv an der von den UN-Women initiierten Aktion „Orange your City“, die in Deutschland am 25. November beginnt und am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, endet. Aber selbstverständlich nachwirken will, denn es geht den Akteurinnen darum, eine Bewusstseins- und bei Tätern möglichst eine Verhaltensänderung zu bewirken. Viele Kommunen aus dem Kreis Kleve werden sich beteiligen mit Ständen in den Fußgängerzonen und auf Marktplätzen, sie organisieren Vorträge, tauchen wichtige Gebäude in orangefarbenes Licht oder schmücken Skulpturen mit bunten Schals. Im Klever Kino wird’s am 8. Dezember den Dokumentarfilm „Female pleasure“ geben, es werden Banner aufgehängt und Runde Tische vorgestellt.

Info Aktionstag 25. November in der Klever City Was? Informationen, Musik, Inline-Bilder, Baumsignale, Getränke und Plätzchen vom Café Wanders. Wo? An der Ecke Große Straße /Ecke Kavarinerstraße. Wann? Montag, 25. November, 17-19 Uhr. Wer? Jeder, der mitmachen will.

Die Klever Aktion dürfte am stärksten ins Auge fallen, denn wenn Haus Koekkoek, der Kran der Hochschule, der Aussichtsturm oder Haus Schmidhausen orangefarben scheinen, bleibt das nicht unbemerkt. Eine Reihe Veranstaltungen findet auch schon vor dem 25. November statt, wenn etwa die Gleichstellungsbeauftragten aus Goch und Weeze am 23. November informieren oder die Frauenberatungsstelle Impuls gemeinsam mit dem Frauenhaus Kleve einen Infostand in Kalkar aufbaut. Apropos Frauenhaus: Sehr dringlich wäre, auch im Südkreis ein Frauenhaus zu eröffnen, finden die Fachfrauen, denn die sechs Plätze reichen oftmals nicht aus. In manchen Regionen müssen misshandelte Frauen sogar weggeschickt werden, weil es keinen freien Platz für sie gibt. Und dann sind sie weiterhin der Gewalt der Täter ausgeliefert, betont Yvonne Tertilte Rübo, Kleves Gleichstellungsbeauftragte.

Zonta-Vertreterinnen und engagierte Frauen aus den Rathäusern sowie ein kreativer männlicher Helfer machen auf den Aktionstag aufmerksam. Foto: Anja Settnik