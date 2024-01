Verdacht der Steuerhinterziehung Zoll durchsucht Tattoo-Studios in Kleve und Moers

Das Hauptzollamt Duisburg hat am Donnerstag ein Tattoo-Studio in der Klever Innenstadt durchsucht. Dem Betreiber sowie weiteren Personen, die im Zusammenhang mit dem Studio stehen, werden Steuerhinterziehung vorgeworfen. Nach Auskunft des Hauptzollamts Duisburg habe es sich um Durchsuchungsmaßnahmen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kleve gehandelt. Die Fahnder hatten nach Observierungen in Kleve auch einen Laden in Moers kontrolliert. Neben den Geschäften seien auch Privatwohnungen durchsucht worden.