Stures Tier im Wildgehege : Wie Ziege Daisy in Kleve für Aufregung sorgt

Kleve Im Wildgehege Reichswalde kann sich eine Ziege immer wieder der Aufmerksamkeit der besorgten Besucher sicher sein. Daisy schafft es mehrmals die Woche, für Alarm zu sorgen. Ehrenamtliche Helfer sind ratlos.

Häufig werden Besucher des Wildgeheges durch das Schreien der Ziege aufmerksam. Einige wollen dann sofort helfen, andere unterstellen den Ehrenamtlern Tierquälerei. Müller sagt: „Das geht sogar so weit, dass uns die Leute mit dem Tierschutz drohen. Da wir aber alle berufstätig sind und nicht ständig am Gehege aufpassen können, bis Daisy sich wieder verfängt, haben wir mittlerweile sogar fünf oder sechs Handynummern am Zaun hinterlassen.“ So können besorgte Besucher jederzeit jemanden erreichen, falls Daisy wieder aus dem Zaun befreit werden muss.