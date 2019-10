Verkehrswacht : Neuer Bus für die Verkehrskadetten

Zevens-Stiftung übergibt neues Fahrzeug an die Verkehrswacht des Kreises Kleve.

Umso erfreuter waren die Verkehrswachtler, als sie in der Zevens-Stiftung einen Hauptsponsor gefunden haben, der von der Verkehrssicherheitsarbeit mit einem Schwerpunkt in der Jugendarbeit, überzeugt ist. Im Rahmen eines Einsatzes auf dem Klever Stadtfest, übergab Benno Hufschmidt, Geschäftsführer der Zevens GmbH, in Anwesenheit von Hans-Theo Küppers, das neue Fahrzeug an Vorstand und Kadetten, die sich mit einem originellen Geschenk, einer Warnweste mit Unterschriften der Vereinsangehörigen, bedankten.