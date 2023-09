Gefährlicher Sturz Zeugen retten 19-Jährigen in Kalkar aus dem Rhein

Kalkar · Nach einem Streit am Rande des Boerentrecks in Kalkar ist ein 19-jähriger Arnsberger in den Rhein gestürzt. Zwei Zeugen retteten den Mann aus dem Fluss.

11.09.2023, 13:18 Uhr

Von Jens Helmus