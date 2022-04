Alkohol am Steuer : Zeuge hinderte Betrunkenen an Weiterfahrt

Zeuge hinderte Betrunkenen an Weiterfahrt

Alkohol am Steuer

Die Polizei stellte in Kranenburg fest, dass der Fahrer eines Hyundai alkoholisiert war. Den 62-jährigen Kranenburger erwartet ein Strafverfahren. Foto: Shutterstock.com / wk1003mike

Kranenburg Couragierten Zeugen ist es zu verdanken, dass ein betrunkener Autofahrer seine Fahrt in Kranenburg nach einem Schläfchen nicht fortsetzte.

(RP) Eine 19-jährige Frau entdeckte am Freitag (8. April) gegen 23.10 Uhr zusammen mit ihrer Freundin einen auf dem Fahrersitz seines Wagens schlafenden Mann in Kranenburg. Der Hyundai stand auf der Straße Scheffenthum und der Motor lief noch. Die Zeugin sprach den Fahrer mehrfach an und rief aufgrund einer vermuteten Bewusstlosigkeit einen Rettungswagen. Als der Mann erwachte, setzte er seine Fahrt plötzlich fort, wobei sein Pkw ruckartig losfuhr. Ein weiterer couragierter 53-jähriger Zeuge hatte die Situation beobachtet und verhinderte die Weiterfahrt des vermutlich alkoholisierten Fahrers bis zum Eintreffen der Polizei. Der vor Ort durchgeführte Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 62-Jährige aus Kranenburg hatte Alkohol konsumiert. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.