Start der Badesaison DLRG eröffnet die Freibadsaison in Wissel

Am Wisseler See übernehmen seit Bestehen der Anlage in den 60-er Jahren die Lebensretter aus Goch und Kleve die Wache. In NRW gibt es für die DLRG 400 Einsatzgebiete, in vielen weiteren Gewässern baden und schwimmen Menschen, obwohl dies lebensgefährlich ist: in unbewachten Baggerseen, gar in „Bundeswasserstraßen“, sprich Flüssen. „Wenn wir erst alarmiert werden und zu solchen Stellen ausrücken müssen, können wir leider oft nur noch bergen, nicht mehr retten“, sagte der Präsident für Westfalen, Frank Keminer. Er bat deshalb inständig, so schöne Gelegenheiten wie die in Wissel zum Schwimmen zu nutzen.