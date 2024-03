Burg Zelem in Kranenburg 1000-Bäume-Programm für 1000-jährige Geschichte

Burg Zelem beteiligt sich am nachhaltigen Förderprogramm des Kreises Kleve, zum Schutz des Klimas Bäume zu pflanzen. Der historische Zelemer Weg, über den seit dem Mittelalter Besucher die Denkmalanlage mit zwei Vorburgen in Kranenburg-Mehr aufsuchen, wurde aufgeforstet. Gartenbaumeister Peter Erkes von der Baumschule Pleines in Goch pflanzte mit seinen Mitarbeitern und Helfern 38 Stieleichen, von denen zehn gefördert werden. Ziel ist es, dem alten Zuweg wieder einen Alleencharakter zu verleihen. In den vergangenen Jahren wurde der Baumbestand durch Klimaeinflüsse und Strukturwandel stark geschmälert.