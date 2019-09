Arden-Day in Zelem : Mobile Legenden vor Burg Zelem

Kranenburg Am Sonntag, 15. September, treffen sich wieder Oldtimerfans vor Burg Zelem in Kranenburg. Vor allem britische Modelle aus dem vorigen Jahrhundert sind wieder besonders gefragt beim British-Arden-Day.

Wahrscheinlich nicht nur einen E-Type wird’s am kommenden Sonntag zu Füßen von Burg Zelem geben, wenn Jochen Arden am kommenden Sonntag, 15. September, wieder zum British-Arden-Day auf seinen Familiensitz einlädt. „Mehr als 200 Anmeldungen klassischer Pkw und Motorräder, aus mehreren Epochen des traditionsreichen britischen Fahrzeugbaus, machen das Event am Sonntag zu einem echten Highlight“, sagt Arden. Und wer in den vergangenen Jahren da war, weiß, dass es vielleicht sogar die ganze Jaguar-Famile um den E-Type gibt, von seinen Vorgängern und Nachfolgern. „Die Möglichkeit seltene Exponate von Rolls-Royce, Jaguar, Bentley, Lotus und Land Rover aber auch Motorräder der Marken Triumph und Norton hautnah zu erleben macht den Arden Day auch 2019 zu einem Ereignis mit überregionaler Strahlkraft“, verspricht Jochen Arden.