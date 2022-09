Das Mädchen auf der Himmelsbrücke Ein kleines Büchlein hat es Eckard Erdmann in diesem Jahr besonders angetan. Es stammt eigentlich aus dem Jahr 1951 – erschien in diesem Jahr aber erstmals in deutscher Sprache. „Das Mädchen auf der Himmelsbrücke“ handelt von der neunjährigen Lena, die sich allein gelassen und unverstanden fühlt, bis sie in einer Kirche das erste Mal mit Musik von Bach in Berührung kommt. „Für mich das Buch des Jahres“, sagt Erdmann. Voll Tragik, Schönheit und Sätzen, die man immer wieder lesen möchte. Der Literat empfiehlt: Das Nachwort von Antje Rávik Strubel als Vorwort lesen.

Eva-Liisa-Manner, Das Mädchen auf der Himmelsbrücke, 154 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-945370-36-0