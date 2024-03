Was wirklich hilft Zecken sind immer früher am Niederrhein aktiv

Was schützt vor Zecken? „Wer nicht von den gefährlichen Quälgeistern gestochen werden will, kann sich auch mit sogenannten Repellentien schützen. Das kommt vom lateinischen Wort repellere und bedeutet abwehren. Es gibt synthetische und biologische Mittel, die neben Zecken auch Mücken, Bremsen und Fliegen vertreiben können“, erläutert Apotheker Schlotmann. Zecken lauern im Unterholz der Wälder, in Büschen und Wiesen. Sie lassen sie sich nicht von Bäumen fallen, sondern werden im niedrigen Pflanzbereich beim Vorbeigehen von Ästen oder Blättern abgestreift. Daher sind lange Kleidung und geschlossenes Schuhwerk als vorbeugender Schutz vor Zeckenstichen sinnvoll. Die Hosenbeine sollten in die Socken gesteckt werden. Wichtig ist, den ganzen Körper nach einem Spaziergang gründlich abzusuchen. Zecken krabbeln besonders gerne zu gut durchbluteten Körperstellen mit zarter Haut. So zum Beispiel in die Kniekehlen oder die Leistengegend. Bei Kindern oft auch hinter die Ohren oder zum Haaransatz.