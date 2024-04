Seit 2007 in der Stadt Zahnwelten Paeßens erweitert den Standort in Kleve

Vor allem morgens und vormittags könne es stressig zugehen, denn: Dann sind vor allem Mitarbeiterinnen als Teilzeitkräfte im Einsatz. „Viele Mütter möchten nach ihrer Schwangerschaft verständlicherweise nicht sofort in Vollzeit zurückkehren, sondern in Teilzeit wieder anfangen – zumal es oft schwierig ist, einen passenden Kitaplatz im Kreis Kleve zu finden“, sagt Paeßens, die mit ihrem Ehemann Theodor 1989 in Kalkar die erste Praxis eröffnet hat. 2007 kam die Praxis in der Kreisstadt hinzu, 2020 folgte ein Standort in Kevelaer, wo Sohn Fritz als zahnärztlicher Leiter tätig ist. Nach eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen derzeit knapp 130 Mitarbeiter in der Region, darunter auch viele in Teilzeit.