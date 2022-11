Zahlen vorgestellt : Arbeitsmarkt im Kreis Kleve bleibt robust

Kreis Kleve Im Oktober ist die Arbeitslosigkeit in den Kreisen Kleve und Wesel erneut zurückgegangen, obwohl sich die Stimmung bei zahlreichen Unternehmen eingetrübt hat.

„Die leichte Herbstbelebung dauert an und zeigt grundsätzlich die Robustheit des regionalen Arbeitsmarktes. Dabei war die Entwicklung in den Kreisen unterschiedlich“, sagt Barbara Ossyra, orsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel .

„Während die Arbeitslosigkeit im Kreis Wesel um 230 Personen niedriger lag als im September, waren im Kreis Kleve 38 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Die Chancen, auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen, sind, insbesondere für arbeitslose Menschen, aktuell abgeschwächt.“ Angesichts der steigenden Energie- und Rohstoffpreise und der unsicheren Situation aufgrund des Krieges mit seinen komplexen Auswirkungen sei nachvollziehbar, dass sich die Unternehmen abwartend verhalten, so Ossyra. „Grundsätzlich wird versucht, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten an eingearbeiteten Arbeits- und Fachkräften festzuhalten, das haben wir bereits in den letzten Jahren gesehen. Dass aktuell das Saisongeschäft rund im Weihnachten näher rückt, sehen wir an den gestiegenen Stellenmeldungen im Einzelhandel und im Gastgewerbe“, sagt Ossyra.