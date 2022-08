Kleinkinder und Senioren gefährdet : Zahl der Rotavirus-Fälle im Kreis Kleve mehr als verdoppelt

Kreis Kleve Die Anzahl der gemeldeten Rotavirus-Infektionen bis August übersteigt bereits die des gesamten letzten Jahres. Ursache ist vermutlich die Lockerung der Corona-Maßnahmen. Besonders Kleinkinder und Senioren sind gefährdet.

Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch Schmierinfektion. Die Viren werden dabei durch kleinste Stuhl-Reste an den Händen weitergegeben und können von der Hand in den Mund gelangen. Als Infektionsquelle dienen verunreinigte Lebensmittel oder Gegenstände. Weil Kleinkinder häufig Dinge in den Mund nehmen, sind sie besonders gefährdet. Zudem ist ihr Immunsystem noch nicht so stark ausgebildet wie bei Erwachsenen. Hat eine Infektion stattgefunden, setzt nach ungefähr drei Tagen Durchfall ein, der innerhalb weniger Stunden immer schlimmer wird. Oftmals kommen Übelkeit, Erbrechen, starke Magenschmerzen oder Fieber hinzu.