Nur öffentliche Veranstaltungen genehmigt Zahl der Osterfeuer in Kleve geht drastisch zurück

2024 wird es in Kleve voraussichtlich weniger Osterfeuer geben als in den vergangenen Jahren. Bei der Stadt wurden bisher lediglich 14 Brauchtumsfeuer, so die offizielle Bezeichnung, angemeldet. Seit 2023 sind nur öffentliche Osterfeuer erlaubt, die eben jener Anzeige bei der Stadt bedürfen und bestimmte Auflagen erfüllen müssen. Private Osterfeuer sind verboten.