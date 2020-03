Februar 2020 : Zahl der Langzeitarbeitslosen im Kreis Kleve ist gesunken

Von 100 Einwohnern im Kreis Kleve befinden sich derzeit statistisch etwa 5,4 im SGB-II-Leistungsbezug.

Im Februar 2020 sank die Zahl der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften um 87 auf nunmehr 7804. Aktuell leben 14.200 Personen im Kreis Kleve in diesen Bedarfsgemeinschaften, die Hartz IV empfangen, davon sind 10.428 erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Bei den verbleibenden 3772 Sozialgeldempfängern handelt es sich in der Regel um Kinder. Von 100 Einwohnern im Kreis Kleve befinden sich etwa 5,4 im SGB-II-Leistungsbezug. Diese Zahlen teilte nun der Kreis Kleve mit.

Die Zahlen der Vermittlung in Arbeit werden in der Statistik des Jobcenters Kreis Kleve mit einer dreimonatigen Wartezeit erfasst. Im Oktober 2019 konnten 248 Personen in sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten vermittelt werden. Weitere 109 Personen arbeiten nun in einem Minijob.