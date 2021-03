Erhöhter Bedarf : Zahl der Kita-Plätze im Kreis Kleve wächst

Der Bedarf an Kita-Plätzen im Kreis Kleve steigt. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kreis Kleve Gestiegene Geburtenzahlen sorgen dafür, dass mehr Betreuungsangebote im Kreis Kleve erforderlich werden. Aber nicht nur die Anzahl der zu betreuenden Kinder wächst, sondern auch der wöchentliche Betreuungsumfang.

(lukra) Seit dem Betreuungsjahr 2015/2016 ist die Zahl der Kita-Plätze in den elf Kommunen, die vom Kreis Kleve als Jugendhilfeträger betreut werden, um rund 1042 Plätze auf nunmehr 4932 angestiegen. Zum 1. August dieses Jahres stehen nach aktueller Planung 957 U3-Plätze (plus 222 gegenüber 2015/2016) und 3975 Ü3-Plätze (plus 820 gegenüber 2015/2016) zur Verfügung. Die Abteilung Jugend und Familie des Kreises legte im Jugendhilfeausschuss nun die Planzahlen für die nächsten fünf Jahre vor, die von einem weiteren Anstieg bei der Entwicklung der Kinderzahlen ausgehen.