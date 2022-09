Kreis Kleve : Zahl der Hartz-IV-Empfänger im Kreis steigt weiter

Kreis Kleve Der Anstieg der Zahlen liegt vor allem darin begründet, dass ukrainische Kriegsgeflüchtete nach und nach ins SGB II wechseln und Leistungen für Arbeitsuchende erhalten.

Von den aktuell 13.724 Personen sind 9707 erwerbsfähige Leistungsberechtigte – bei den verbleibenden 3438 Sozialgeldempfängern handelt es sich in der Regel um Kinder. Mehr als die Hälfte der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Kreis Kleve ist zwischen 25 und 49 Jahre alt. Der Frauenanteil liegt in dieser Altersgruppe bei 55,8 Prozent. Im Kreisgebiet befinden sich von 100 Einwohnerinnen und Einwohnern etwa 4,9 im SGB-II-Leistungsbezug. Im überregionalen Vergleich liegt der Wert bundesweit bei 6,7 und landesweit bei 9,0. In den Nachbarkreisen liegt diese Quote in Wesel bei 7,3, in Viersen bei 5,8 und in Borken bei 4,3.