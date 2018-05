Kranenburg: Yvonne Peters Königin von Kranenburg

Kranenburg Am Pfingstsonntag steigt der große Krönungsball des Schützenvereins Kranenburg-Scheffenthum.

Der Schützenverein Kranenbug-Scheffenthum 1923/1928 eröffnete mit dem Königschießen die Schützen- und Kirmessaison 2018 in der Gemeinde Kranenburg. Unter reger Schützenbeteiligung wurde der scheidende König Uwe Bongers im Königsquartier abgeholt und unter den flotten Klängen des Musikvereins Kranenburg zum Festplatz am Schützenhaus geleitet. Zuvor fand auf Einladung des Bürgermeisters der obligatorische Umtrunk am Rathaus statt. Hier wurden einige Schützen ausgezeichnet und geehrt.