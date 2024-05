Party im Festzelt XXL-Klassentreffen am Wochenende in Schneppenbaum

Am Freitagabend steigt dann das große XXL-Klassentreffen, wir berichteten ausführlich. Allerdings darf jeder kommen, die Zusammenkunft ist eine öffentliche Veranstaltung. Um 18 Uhr geht es los. Dann werden sich Ehemalige der Hauptschule St. Markus am Gemeindezentrum im Zirkuszelt zusammenfinden, mehr als tausend Gäste werden erwartet. „Es sollen Geschichten von früher erzählt werden, berichtet werden, wer welchen Weg eingeschlagen hat, was aus den Leuten geworden ist“, sagt Veranstalter Uwe Egerding. Zudem warten einige Überraschungen auf die Besucher, kündigt er an. Ehemalige aus allen Teilen der Republik und von zig der insgesamt 47 Jahrgänge hätten sich bereits angemeldet, in sozialen Medien und im Vorverkauf ist die Beteiligung rege. „Wir gehen aber auch davon aus, dass sich nicht jeder gleich wiedererkennen wird – schließlich sind teils Jahrzehnte vergangen“, sagt Egerding. Daher wird das Festzelt zunächst in Abschlussjahrgänge unterteilt, durch eine entsprechende Beschilderung wissen die Ehemaligen, wo sie hin müssen. Eintrittskarten für das Klassentreffen gibt es zum Vorverkaufspreis von zehn Euro.