Hüpfburgen-Park eröffnet am Wochenende So sieht das XXL-Kinderland in Kleve von innen aus

Seit einer Woche werden die großen Zelte in Kleve aufgebaut. „Es hat in Strömen geregnet, das war nicht leicht“, sagt Roman Zinnecker. Beim Pressetermin am Mittwoch strahlte hingegen die Sonne. So darf es für die Veranstalter gerne bleiben. Schließlich bleibt man bis zum 4. Juni an Ort und Stelle. Dann sollen die Kinder sowohl drinnen als auch draußen toben können. Erst danach geht es zu den nächsten Stationen nach Düsseldorf und Aachen.