Klinikgärtnerei : Neues Insektenhotel für die LVR

Bedburg-Hau Die Arbeitstherapie Bereich Holz hat das große Insektenhotel gebaut. Jetzt steht es in der Klinikgärtnerei und soll vielen Krabblern ein Zuhause bieten.

Ein neues „Hotel“ hat seinen künftigen Standort neben der LVR-Gärtnerei in Bedburg-Hau erhalten und die ersten Gäste sind bereits eingezogen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um „Zweibeiner“, sondern um einzelne Bienen, die das neue Insektenhotel bereits für sich entdeckt haben. „Die Gärtnerei der LVR-Klinik Bedburg-Hau kann auf eine lange Tradition zurückblicken, in der die Mitarbeitenden sich schon immer um den Klinikpark und die Pflanzenwelt auf dem Gelände gekümmert haben. „Daher ist es nicht verwunderlich, dass nun aus den Reihen der Mitarbeitenden der Wunsch nach einem sogenannten „Insektenhotel“ aufkam“, erklärt die Leiterin der Wirtschaftsabteilung Vesna Batinic, zu der auch die Gärtnerei gehört. „Dieses Anliegen habe ich zum Schutz der Artenvielfalt gerne unterstützt und die benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt“, führt die Abteilungsleiterin weiter aus. „Die Umsetzung hat die Arbeitstherapie Bereich Holz übernommen, die schon einige dieser Hotels gebaut hat“, so Batinic.

„Mehrere Patienten haben dabei nicht nur das eigentliche Holzgestell gebaut, sondern sich auch ausgiebig mit der „Füllung“ der Fächer beschäftigt“, erläutert Désirée Meurs, Ergotherapeutin der Arbeitstherapie. Schließlich kommt es wesentlich auf die Zusammensetzung der Materialien an, damit die einzelnen Fächer am Ende auch von der Tierwelt als neues Zuhause angenommen werden. „Wir haben uns an die Vorgaben und Empfehlungen des NABU gehalten und das Material auch überwiegend vom Klinikgelände verwendet“, beschreibt die Therapeutin. In der Gärtnerei steht nun das Größte „Insektenhotel“ dieser Art, denn mit Außenmaßen von 1,90 Meter mal 2,20 Meter wird es sicherlich schnell zu einer Heimat für eine Vielzahl von Insekten und Schmetterlingen werden.