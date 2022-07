Niedergermanischer Limes : Das Welterbe feiert Geburtstag

Limes-Geburtstag: Der LVR-Archäologische Park Xanten bietet am Sonntag, 31. Juli, ein abwechslungsreiches Programm. Foto: Axel Thünker DGPh

Niederrhein Vor einem Jahr, als die antike römische Grenze zum Welterbe wurde, war kein Fest möglich. Jetzt wird es nachgeholt. Auch im Kreis Kleve gibt es Stationen.

Vor einem Jahr bekam Nordrhein-Westfalen ein neues Weltkulturerbe: Der Niedergermanische Limes, die antike Grenze des Römischen Reichs, wurde am 27. Juli 2021 von der Unesco ins Weltkulturerbe aufgenommen. Ein Teilstück ist der etwa 220 Kilometer lange Abschnitt in NRW zwischen Bonn und Kleve mit den militärischen Anlagen der Römer zur Sicherung ihrer Grenze nach Germanien. Nachdem es wegen der Corona-Pandemie 2021 kein Fest gab, feiern Limes-Kommunen und Projektpartner den ersten Jahrestag am Sonntag, 31. Juli, im Archäologischen Park Xanten (APX) des Landschaftsverbands Rheinland (LVR).

Die Unesco, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, hat mit dem Titel auch die Aufgabe aufgegeben, das Welterbe erfahrbar zu machen. Seitdem haben Projekte zur touristischen Erschließung und Vermittlung begonnen. Unter anderem sollen Schilder aufgestellt sowie Rad- und Wanderwege ausgewiesen werden. Der Niedergermanische Limes entspricht meist dem Verlauf des Rheines und heißt deshalb „nasser Limes“. Hier lebten Zehntausende römische Soldaten. Der gesamte Abschnitt reicht von Remagen in Rheinland-Pfalz bis in die Niederlande ans Meer. Die Grenze entstand vor rund 2000 Jahren und bestand bis ins fünfte Jahrhundert.

Info Antike Grenze über 400 Flusskilometer Zahlen zum Limes Ein Fluss – eine Grenze: Der Rhein bildete in der Antike die östliche Grenze der Provinz Niedergermanien (Germania inferior). Der Grenzabschnitt erstreckte sich über 400 Flusskilometer. 20.000 Legionäre waren zu Hochzeiten an der Grenze stationiert, allein mehr als 10.000 auf dem Fürstenberg bei Xanten. 44 Fundplätze entlang der Grenze sind heute auf der Liste des Welterbes der Unesco eingetragen und bilden zusammen die Welterbestätte „Grenzen des Römischen Reiches – Niedergermanischer Limes“. Die antike Grenze quert heute zwei moderne Staaten: die Niederlande und Deutschland.

In Xanten, wo die archäologischen Überreste von zwei Armee-Lagern und einer Stadt liegen, wird am Sonntag römisches Leben im Museum lebendig: Im Archäologischen Park des LVR führt ein Schnitzer vor, wie Nähnadeln oder Scharniere für Möbel aus Knochen hergestellt werden. Unterricht wie bei den Römern präsentiert ein Lehrer. Ein Schuhmacher zeigt das Handwerk. Außerdem werden Mitmachaktionen und Führungen angeboten. In Bonn, dem einstigen römischen Legionslager Bonna, gibt es am Sonntag einen Rundgang und in Krefeld Führungen zum einstigen Kastell Gelduba im heutigen Stadtteil Gellep.

Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach meint, bereits nach einem Jahr zeige sich, wie wichtig diese Welterbestätte für den Tourismus und die Identität der Kommunen am Rhein sei. „Kontinuierlich werden wir unser sechstes Weltkulturerbe immer mehr sichtbar und erlebbar machen“, erklärte die CDU-Politikerin. Die ersten Schritte seien getan. Welterbe-Status haben in NRW auch der Aachener Dom, das Schloss Augustusburg in Brühl, der Kölner Dom, die Zeche Zollverein in Essen und Schloss Corvey in Höxter.

Für die Fachleute ist die Darstellung des Limes eine harte Nuss. Denn die Überreste der Kastelle, Legionslager, Übungslager und Siedlungen sind meist in der Erde verborgen. Das ist aber auch ein Vorteil: „Das Denkmal ist im Boden am besten geschützt“, sagt der Archäologe Jens Wegmann vom LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland: So kann nichts zerstört werden.

Insgesamt 44 Stätten sind nun Teil des länderübergreifenden Welterbes, sechs Stationen davon liegen im Kreis Kleve. Das Heiligtum der Kriegsgöttin Vagdavercustis und das Hilfstruppenkastell Burginatiumin in Kalkar, ein römisches Lager in Keeken, eine Limesstraße im Klever Reichswald, ein Lager in Bedburg-Haus Ortschaft Till und ein Manöverlager im Uedemer Hochwald. Zwei Stationen liegen in Xanten: Im Süden der Stadt war damals Roms größtes Legionslager: Vetera castra. Im Norden Xantens lag die Colonia Ulpia Traiana.

Programm Von 11 bis 17 Uhr gibt es Mitmachaktionen und Führungen, sie sollen das Welterbe für alle Besucher erfahrbar machen. Für ein authentisches Flair sorgen römische Knochenschnitzer, Schuhmacher und Lehrer. Zwischen Herberge und Handwerkhäusern sind alle großen und kleinen Gäste zum Zuschauen eingeladen. Außerdem werden Infostände aufgebaut. An ihnen erklären Fachleute des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland und aus den Niederlanden alles rund um Roms älteste Grenze.

Führungen Im Limes-Pavillon werden neue Forschungen am Niedergermanischen Limes vorgestellt. Folgende Führungen werden angeboten: um 11 Uhr eine Familienführung „Was ist Welterbe?“ (ab sechs Jahre), um 13 Uhr eine offene Führung durch die Archäologische Landesausstellung NRW und um 14 Uhr eine weitere Familienführung. Spannende Einblicke in das Leben entlang der Grenze bietet auch die Werft, in der römische Schiffe nachgebaut werden, die einst auf dem Rhein unterwegs waren.

Angebot für Kinder Die jüngeren Besucher können sich am Sonntag auf eine ganz besondere Attraktion freuen: Mit einem ausleihbaren Welterbe-Rucksack ausgestattet, können sie auf eine eigene Entdeckungstour im APX gehen.

(wer)