Aktion bei Spielinger : Wunschbaum für psychisch kranke Kinder der LVR-Klinik

Am „Weihnachtswunschbaum“ der Spielinger-Filiale und der LVR-Klinik Bedburg-Hau hängen bereits die ersten Wunschzettel. Jetzt können die Wunscherfüller aktiv werden. Foto: LVR

Kleve/Bedburg-Hau Gerade die Pandemie hat gezeigt, wie schwer es durch Corona geworden ist, betroffene Familien und Kinder rechtzeitig zu erreichen. Die „Weihnachtswunschbaumaktion“ der LVR-Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bedburg-Hau kann auch in diesem Jahr wieder stattfinden.

Schließlich ist sie ein Garant dafür, dass mit den Spenden Kinder und Jugendliche aus der Region unterstützt werden, die in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie der LVR-Klinik Bedburg-Hau behandelt werden. Die LVR-Klinik Bedburg-Hau, die „Spielinger“ Filiale in Kleve und die Psychiatrische Hilfsgemeinschaft wollen durch die Aktion auf die Kinder und Jugendlichen aufmerksam machen, die nach wie vor häufig als Außenseiter abgestempelt, stigmatisiert und durch ihre Erkrankung vielfache Schwierigkeiten haben.

Gerade die Pandemie hat gezeigt, wie schwer es durch Corona geworden ist, betroffene Familien und Kinder rechtzeitig zu erreichen. Nicht nur zwischenzeitliche Aufnahme- und Besucherstopps, sondern auch aufwendige Hygienemaßnahmen von Bastel-, Spiel-, und Therapiematerial haben den psychiatrischen Alltag erschwert und viele Ideen mussten entwickelt werden, um auch in Coronazeiten allen, die Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauchten um ohne zusätzliche seelische Belastung durch solche Krisen zu gelangen.

Aktion für bedürftige Kinder in Wermelskirchen

Aktion für bedürftige Kinder in Wermelskirchen : Weihnachts-Wunschbaum mit hunderten Wunschkarten bestückt

Rechtzeitig vor Weihnachten gibt es durch den „Weihnachtswunschbaum“ nun wieder die Gelegenheit, Spiel- und Bastelsachen sowie Sportartikel zu erwerben und damit psychisch kranke Kinder und Jugendliche zu unterstützen. In Bedburg-Hau entstand vor einigen Jahren die Idee des „Weihnachtswunschbaumes“, der inzwischen in der Adventszeit aus der Klever Filiale „Spielinger“ nicht mehr wegzudenken ist. Das Ehepaar Vogelsang ist als Partner auch in diesem Jahr wieder mit dabei.