Themenpark in Kalkar Wunderland Kalkar setzt auf Horror-Nächte

Sicherheitshalber steht es glasklar in der Pressemitteilung geschrieben: Die Texte zum geplanten Horror-Event sind reine Fiktion; „es sind niemals Personen im Kernkraftwerk zu Schaden gekommen oder verschwunden. Auch wurden nie Experimente im Kraftwerk durchgeführt.“ Der entsetzlich anzusehende Ferdinand Pluton, mit trübem Auge, blutigen Wunden und üblen Geschwüren im Gesicht, kann also nicht Opfer seiner eigenen Labortests geworden sein. Oder doch? Nach dem, was der Presse am Donnerstag vorgesetzt wurde, hatte der brillante Wissenschaftler Pluton in den 70-er Jahren im Schnellen Brüter geforscht, mit dem Aus der Anlage schien auch sein Ende besiegelt. Doch er ist noch da, ausgesprochen wütend und will alle Besucher dafür büßen lassen, dass sein Traum von der Kernenergie aus Kalkar ausgeträumt ist. Er ist darüber wahnsinnig geworden und will vom 6. Oktober bis zum 7. November grausige Rache nehmen. Wer dabei sein möchte, bucht eines der Arrangements, das das Wunderland Kalkar für diesen Zeitraum anbietet.