Drive-in am Wunderland : Nur noch mit dem Auto zum Drive-in am Wunderland

Drive-in am Wunderland

Kalkar Die nostalgische Kirmes und der Mittelaltermarkt am Wunderland sind wieder abgebaut. Ähnlich wie im letzten Jahr werden Marktstände so aufgebaut, dass man wieder entlang fahren und aus dem Auto heraus bestellen kann.

Sie haben versucht, was ging, um die Mitarbeiter zu beschäftigen und den Schaustellern und den Zirkus-Leuten trotz der Corona-Einschränkungen ein kleines Einkommen zu ermöglichen. Doch inzwischen ist Wunderland-Geschäftsführer Han Groot Obbink die Situation doch zu haarig: Bei hoher Inzidenz und der Sorge um eine fünfte Welle durch Omikron hat er beschlossen, den Drive-in-Weihnachtsmarkt wieder als reine Durchfahr-Attraktion anzubieten. Das Aussteigen und Umherlaufen, womöglich mit engem Kontakt zu anderen Menschen, sei zu risikoreich. Entsprechend wurde die Kirmes wieder abgebaut.

Via Facebook informiert das Unternehmen: Ab dieser Woche wird es einige Änderungen auf der Winter Wunderland-Drive-in-Strecke geben. Die nostalgische Kirmes und der Mittelaltermarkt werden abgebaut. „In Anbetracht der momentanen Entwicklungen haben wir uns aber um eine Alternative gekümmert: Ähnlich wie im letzten Jahr werden wir Marktstände so aufbauen, dass man wieder entlang fahren und aus dem Auto heraus bestellen kann“, ist da zu lesen. Dabei macht der Candyshop mit, weiter gibt es Whisky, Champignons, Crêpes, Glühwein, Kibbeling und Erbsensuppe.

Auch auf der Internetseite kann alles noch einmal nachgelesen werden. Die Tiere des Zirkus stehen aufgrund der Kälte in einem Zelt, nicht frierend und trotzdem ganz nah bei den Besuchern. Corona bleibe für alle unberechenbar, Anpassungen an die jeweilige Lage seien unvermeidbar. „Dabei bemühen wir uns, den Wünschen unserer Gäste zu entsprechen.“ Die Pressesprecherin versichert, ein liebevoll geschmücktes Areal mit einem kleinen Markt. Sachen zum Essen und Trinken gebe es weiterhin, das Aussteigen sei allerdings nicht mehr möglich. Am wichtigsten sei schließlich nach wie vor die Gesundheit.