Neue Saison im Freizeitpark Was Besucher 2023 im Wunderland Kalkar erleben können

Start in die neue Saison ist am Samstag, 1. April. Von da an pulsiert wieder das Freizeitpark-Leben. Zunächst natürlich täglich, schließlich sind Ferien, später sind Montag und Mittwoch die Ruhetage. Bis zu den Sommerferien, dann ist natürlich wieder an jedem Tag geöfffnet. Das All-inklusive-Prinzip beinhaltet Spaß auf mehr als 40 Attraktionen und Spielgeräten. Pommes frites, Eis, Softgetränke, Kaffee und Tee zur Selbstbedienung gibt es gratis dazu. Für etwas größere Kinder oder die begleitenden Eltern sind die Kartbahn, Atlantis, die Achter- und Wildwasserbahn, der 58 Meter hoher Vertical Swing und das Piratenschiff toll, die Jüngeren können aus einer ganzen Reihe Kinderfahrgeschäfte auswählen und auf Spielplätzen toben. Nach Anmeldung darf sogar der Kühlturm des nie ans Netz gegangenen Atomkraftwerks erklommen werden. Dort kann man gesichert klettern und von weit oben auf den Rhein und die Umgebung schauen.