Am Wochenende in Kalkar Veranstalter weisen „Tierquälerei“-Vorwurf bei Reitsportmesse zurück

Die Tierschutzorganisation Peta übt heftige Kritik an der Reitsportmesse Niederrhein im Wunderland. Peta spricht vom „Freizeitvergnügen auf Kosten der Tiere“, sogar von „Tierquälerei“ ist die Rede. Die Menschenmassen und der hohe Lärmpegel würden für die sensiblen Fluchttiere immensen Stress bedeuten, so die Tierschützer in einer Presseerklärung. Deshalb fordert Peta, den Umgang mit Pferden in Zucht, Haltung und auf Messen künftig zu verändern und keine lebenden Tiere mehr auszustellen oder für Unterhaltungszwecke zu missbrauchen.