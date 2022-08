Nach dem Verkauf : Wunderland: Neue Attraktionen können kommen

Kalkar Die DeFabrique Holding hat das Wunderland in Kalkar gekauft. Nun stellte sich auf dem Gelände die Eigentümer-Familie mit ihren Plänen vor.

Mit einem Glas Sekt stießen der bisherige Eigentümer des Wunderlands Kalkar , Hennie van der Most, und die Käufer, die Familie van Eck, am Freitag auf die Übergabe an. Am 1. August war der Kauf besiegelt worden, nun stellten die neuen Eigentümer im Beisein von Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz und Wirtschaftsförderer Bruno Kettelaer ihre Pläne für das Wunderland vor.

Über den Kaufpreis bewahrten Käufer und Verkäufer Stillschweigen. Allerdings ist es ein offenes Geheimnis, dass die 18 Millionen Euro, die der Gründer und bisherige Eigentümer des Wunderlands, Hennie van der Most, noch 2018, also vor der Corona-Pandemie und dem einhergehenden Einbruch der Gästezahlen, aufgerufen hatte, wohl nicht erreicht wurden. Van der Most betonte, für ihn sei am wichtigsten „Kontinuität“ gewesen. „Obwohl es Angebote gab, die vier bis fünf Millionen Euro höher lagen. Das habe ich aber abgelehnt, weil die Gefahr zu hoch war, dass es allein um Profit ging und nicht nachhaltig in die Mitarbeiter und in die Region investiert wird“, sagte der 72-Jährige. Er hatte für das Wunderland in seiner Familie keinen Nachfolger gefunden und gab den Freizeitpark nach 27 Jahren nun in fremde Hände. Wobei beide Unternehmer sich nicht wirklich fremd sind. „Van der Most ist mein Lehrmeister“, sagte Jan van Eck. „Er ist ein großer Visionär.“