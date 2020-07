Wunderland Kalkar : Einen Tag lang mal selbst ein Zirkus-Künstler sein

Kalkar Am Sonntag, 26. Juli, ist wieder „Zirkustag“ im Kernie´s Wunderland Kalkar. Dann wird von 10 bis 18 Uhr jongliert, balanciert, gestaunt und gelacht.

Im Corona-Jahr ist dies zumindest kaum anders als sonst: Den Sommer verbringt der „Circus Maximum“ auf dem Gelände des Familienparks „Kernie’s“ im Kalkarer Wunderland. Und dort heißt es in jedem Jahr in den Sommerferien an einem Tag: „Vorhang auf, Manege frei“, diesmal am Sonntag, 26. Juli, denn dann ist wieder „Zirkustag“ im Kernie´s. Dann wird von 10 bis 18 Uhr jongliert, balanciert, gestaunt und gelacht. Kleine Gäste, die gerne mal Zirkusluft schnuppern möchten, werden von Jonglage-Künstler, Zirkusballerina, Clown und Co. des Circus Maximum unter die Fittiche genommen und zu „Nachwuchsartisten“ ausgebildet. Natürlich mit viel Spaß an der Sache und unter Einhaltung der derzeit vorgeschriebenen Corona-Schutzregeln.