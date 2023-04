Geschäftsführer geht nach 27 Jahren „Mein Herz weint“ – das sagt Han Groot Obbink zum Wunderland-Ende

Zwei Namen waren stets mit dem Wunderland Kalkar verbunden: Hennie van der Most und Han Groot Obbink. Der eine hatte 1995 den als Atomkraftwerk geplanten Gebäudekomplex gekauft, der andere war maßgeblich dafür verantwortlich, dass der deutschlandweit einzigartige Umbau zum Freizeitpark gelang. 2022 verkaufte van der Most das Wunderland an die DeFabrique Holding – Groot Obbink blieb Geschäftsführer. Doch jetzt, gut ein halbes Jahr später, wirft der 62-Jährige das Handtuch. Er hat gekündigt, mit ihm seine Frau, sein Sohn und seine Tochter, die alle beim Wunderland beschäftigt waren.