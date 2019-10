Tischtennis : WRW-Oberligadamen wollen weiße Weste verteidigen

Kleve Tischtennis: Herren-Landesligist DJK Kleve erwartet Duisburger Traditionsclub Meidericher TTC.

Herren-Landesliga 7: DJK Rhenania Kleve – Meidericher TTC 47 e.V. Nach der Punkteteilung beim TV Bruckhausen treffen die DJK-Herren am Samstag (Spielbeginn: 18.00 Uhr) auf den Duisburger Traditionsclub Meidericher TTC 47 e.V. Nach 5:1-Zählern aus den letzten drei Begegnungen strebt der Tabellenvierte um Johannes Kirchner auch im dritten Heimspiel ein Erfolgserlebnis an. „Wir müssen ohne Christian Schlesinger und Hendrik ter Steeg aufspielen. Dafür werden Daniel Marquard und erstmals Jens Westerbeck dabei sein. Insofern wird es wahrscheinlich eine knappe Partie!“ Von der Tabellensituation geht die Rhenania gegen die Gäste um Spitzenspieler Markus Koitka favorisiert an den Tisch. Der letztjährige Tabellensechste der Landesliga-Gruppe 9 konnte bislang nur gegen den VfL Rhede (9:4) doppelt punkten und belegt mit 2:8-Zählern vor dem Gastspiel in der Halle an der Triftstraße lediglich den zehnten Rang. Ob der TTC die Klever Rhenania ernsthaft in Verlegenheit bringen kann, dürfte nicht zuletzt von der Aufstellung abhängen. Immerhin kamen beim Meidericher TTC in den ersten fünf Saisonspielen bereits dreizehn Spieler zum Einsatz. Zur Stammformation der Gäste zählen in dieser Saison neben der Nummer eins Koitka (5:5-Siege), Andreas Boos (0:2), Henning Huppers (4:6), Peter Markwitz (1:8), Bernd Linke (1:3), Robert Szczurek (3:0), Frank Tchurz (2:1) und Junlou Li (1:0).