Breitensport : Ferienprojekt: Kinder an den Tischtennissport heranführen

Tischtennis-Platte und Tischtennis-Schläger Symbolbild Foto: Pixabay

Kleve Der Kreisjugendwart Tischtennis bietet zwei Schnupperkurse für beeinträchtigte Kinder und solche, die bisher wenig Sport gemacht haben, an. Sie finden ab Anfang Oktober in Kleve und Nierswalde statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Hans-Peter Bause kennt die Situation nur zu gut: Wenn Vereine sich um Nachwuchsgewinnung bemühen – etwa über Minimeisterschaften – wird oft sofort begehrlich nach Talenten Ausschau gehalten. Wer könnte in welche Mannschaft hineinwachsen, wer hat das Zeug, den Verein voranzubringen? Dabei sollte es doch in erster Linie darum gehen, Kinder an den Sport heranzuführen. Es geht um Gesundheit und Vergnügen. Der Kreisjugendwart Tischtennis, zugleich Breitensportbeauftragter des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes und für den Nachwuchs von WRW Kleve und dem VfL Nierswalde zuständig, hat ein Konzept erarbeitet, mit dem er insbesondere Kinder, die bisher nicht im Vereinssport angekommen sind, für Tischtennis interessieren möchte. Besonders denkt er dabei an beeinträchtigte Jungen und Mädchen. In Kleve am Mittelweg wie in der Turnhalle Nierswalde möchte er in den Herbstferien mit dem Angebot beginnen.

Hans-Peter Bause engagiert sich in zwei sehr unterschiedlichen Vereinen: dem namhaften Klever Verein WRW, der fünfmal in der Woche Trainingszeiten anbieten kann, und beim VfL Nierswalde, der seine Tischtennisabteilung gerade erst wieder aufbaut und zweimal in der Woche die Turnhalle nutzen kann. „Ich möchte gerade die kleinen Vereine sensibilisieren, alle Kinder zu fördern, nicht nur die besonders begabten“, sagt Bause. Auch Kinder mit Beeinträchtigungen könnten am Tischtennis Freude entwickeln. Insbesondere, wenn Übungsleiter sich auf sie und ihre besonderen Bedürfnisse einstellen und geeignete Übungen entwickeln.

„Sie sollen ohne Leistungszwang trainieren, sich einfach darauf freuen, sich zu bewegen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten etwas zu lernen“, sagt der Klever. Der Kinderarzt Wolfgang Brüninghaus hatte vor einiger Zeit in der Rheinischen Post mal darüber berichtet, dass er im Kleverland Vereine vermisst, die sich Kindern mit körperlichen Einschränkungen oder Verhaltensauffälligkeiten annehmen. Obwohl Sport doch gerade für sie so wichtig wäre. „Ich traue mir zu, solche Kinder zu integrieren, erwarte aber, dass mich dabei unsere anderen jungen Mitglieder unterstützen“, erklärt Bause. Den „Schnupperkindern“ sei Wertschätzung entgegenzubringen, damit sie sich wohl fühlen und von der Gruppendynamik profitieren.