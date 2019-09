Tischtennis : WRW: Damen-Regionalligist mit zwei Heimspielen

Kleve Tischtennis-Herren: Rhenania wird gefordert.

Damen-Tischtennis: Regionalliga. Vor einem Doppelspieltag gegen am Wochenende die Regionalligadamen von WRW Kleve, die am Samstag um 16 Uhr den TTC Grün-Weiß Fritzdorf empfangen und am Sonntag um 13 Uhr den TTC Langen. Alle Mannschaften sind bisher noch ohne Verlustpunkte nach den ersten Spielen der Saison. „Beide Teams sind in etwa gleich stark“, sagt WRW-Coach Klaus Seipold. „Fritzdorf liegt uns vielleicht etwas besser. In den von uns gewählten Ausstellungen sollten wir aber an beiden Tagen deutlich gewinnen.“ Die Kleverinnen schlagen an beiden Tagen in fast ähnlicher Aufstellung auf. Aya Umemura, Jessica Wirdemann und Mara Lamhardt sind an beiden Tagen aktiv. Samstag komplettiert Lea Vehreschild, das Team, am Sonntag Maria Beltermann.