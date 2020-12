Kreis Kleve : Workshop: So kommen Gastronomen durch die Krise

Kreis Kleve Die Kreis-Wirtschaftsförderung in Kleve lädt zu dem Online-Workshop am 11. Dezember ein. Gastronomen erfahren, wie sie mit digitaler Unterstützung ihren Betrieb im Lockdown durch Außer-Haus-Service aufrechterhalten und auch danach weiterführen können.

Interessierte Gastronomen und Hoteliers können sich am Freitag über digitale Konzepte informieren, die den Praxistest schon längst erfolgreich hinter sich haben. Der Workshop findet als Online-Veranstaltung (Zoom) am Freitag, 11. Dezember, von 10 Uhr bis 11.30 Uhr statt.

„Wir alle sollten uns doch gerade in diesen für die Gastronomie und Tourismuswirtschaft ganz besonders schweren Zeiten mit neuen Ideen und Instrumenten auseinandersetzen, die über diese Krise hinauswirken und die Betriebe stärken. Mit dem Online-Workshop möchten wir ein Informationsangebot schaffen, dass Orientierung und Entscheidungshilfe bietet“, so Hans-Josef Kuypers, von der einladenden Wirtschaftsförderung Kreis Kleve.

Zum Inhalt: Sind digitale Instrumente für die Gastronomie ein Ansatz, um einigermaßen gut durch die Krise zu kommen? Was hilft, um dauerhaft für Krisensituationen gewappnet zu sein? Es scheint doch eine gute Idee, dass die Gäste ihr Menü nicht nur selbst auswählen, sondern auch gleich bestellen und bezahlen. Keine Speisekarten mehr, die durch hunderte von Händen gehen. Keine Bestellungen mehr aufnehmen, kein Kassieren. Alle Bestellungen der Gäste landen direkt an der Theke oder in der Küche und sind schon bezahlt! Alles ist effizienter und damit kostengünstiger und das ohne große Investitionen. Und was bleibt auf der Strecke?