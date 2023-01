Kleve Schüler üben sich bei der Firma KHS als Mechatroniker

Der Firma KHS gehe es nicht in erster Linie darum, bei dem Workshop eigene Auszubildende zu gewinnen, sondern sie möchte allgemein das Interesse an technischen Berufen wecken, erläutert KHS-Ausbildungsleiter Martin Baufeld. „Die Technik einer Wärmepumpe unterscheidet sich nicht wesentlich von der Technik einer unserer Abfüllmaschinen.“ Wer von den dreien also Spaß an der Lösung der gestellten Aufgabe hatte, könnte auch in anderen technikbetonten Berufen seine Erfüllung finden. Die Schüler waren sichtlich begeistert und konnten sich sehr gut vorstellen, ein Praktikum in dieser Berufsrichtung zu absolvieren.