Wolfs-Protest geplant : So soll die Tier-Demo durch die Klever Innenstadt werden

Kleve Am 29. April sollen Weidetiere durch die Klever Innenstadt ziehen, am Koekkoekplatz ist eine Diskussion geplant. Georg Cluse tritt als neuer Initiator auf.

Einige Tierhalter in der Region sind besorgt um ihre Tiere, seit vermehrt Wolfssichtungen am unteren Niederrhein gemeldet werden. Eine Pferdehalterin aus Bedburg-Hau hatte daher zum Protestmarsch aufgerufen: Weidetierhalter sollen am 29. April – am Tag des Wolfs – mit ihren Tieren durch Kleve ziehen, um „ein aktives Wolfsmanagement einzufordern“. Dafür gab es aber nicht nur Zustimmung, die Initiatorin sei heftigen Anfeindungen im Netz ausgesetzt gewesen, sagt Georg Cluse. Der ehemalige FDP-Direktkandidat, der sich mittlerweile für die Freien Wähler engagiert, will nun für die Frau in die Bresche springen. Und tritt selbst als Initiator der Demonstration auf.