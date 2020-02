Vortrag im VHS-Haus : Prominenter Chinakenner in Kleve zu Gast

Kleve In einem Vortrag beleuchtet Wolfgang Hennig den Wandel in der Metropole Shanghai. Eintritt ist frei.

Hennig ist emeritierter Humangenetiker. Als Forscher und akademischer Lehrer hat er in Nijmegen, Mainz, Quito und immer wieder in Shanghai gearbeitet. An der VHS berichtet er in unregelmäßiger Folge über China.

In seiner Bildreportage am Mittwoch möchte er den rapiden Wandel in der Metropole Shanghai beleuchten. In der Diskussion kann die Deutung der chinesischen Geschichte vertieft werden. Vor allem wird die Frage interessant sein, was wir in Europa von China lernen können.