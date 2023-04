Auf den Deichwiesen in Griethausen Wolf soll zwei Schafe in Kleve gerissen haben

Die Initiative „Geen Wolf“ aus den Niederlanden meldet, dass in Kleve zwei Schafe gerissen wurden. Martin Tiemann aus Uedem, stellvertretender Vorsitzender des Kreisvereins der Schafzüchter, bestätigt den Vorfall. Er sagt, die Schafe hätten in Griethausen am Rhein, in Höhe der Ölwerke ADM Spyck, geweidet. Die Schäferin aus Kleve, der die Tiere gehören, habe am Mittwoch, 12. April, ein getötetes und ein schwer verletztes Schaf vorgefunden.