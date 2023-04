Politik im Kreis Kleve schaltet sich in Wolf-Debatte ein Wählergemeinschaften in Sorge über Rückkehr des Wolfs

Das Thema Wolf ist nach den jüngsten Vorfällen wieder in den Fokus gerückt. Und jetzt schaltet sich auch die Politik in die emotionale Debatte an. Die Kreiswählergemeinschaft VWG will über das Thema Wolf im Fachausschuss beraten und hat dazu unterschiedliche Fragen an die Kreisverwaltung gerichtet. Anlass dazu gab ein Vorfall in Kleve-Griethausen. Wie berichtet, war hier ein Lamm vermutlich von einem Wolf gerissen und ein weiteres Schaf verletzt worden. Der Vorfall habe nicht nur die Weidetierhalter beunruhigt, sondern auch Anwohnerinnen und Anwohner, so die VWG.