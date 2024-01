Feuerwehr im Einsatz Wohnwagen auf Campingplatz in Kleve komplett abgebrannt

Kleve · Auf dem Campingplatz in Keeken stand am frühen Mittwoch ein Wohnwagen in Flammen. Die Feuerwehr löschte auch mit Wasser aus einem benachbarten See. Von dem Fahrzeug blieb nicht viel übrig.

11.01.2024 , 10:58 Uhr

6 Bilder Feuerwehr löscht brennenden Wohnwagen in Kleve 6 Bilder Foto: Feuerwehr Kleve

In der Nacht zu Mittwoch ist es auf dem Campingplatz in Keeken zu einem großen Feuer gekommen. Gegen 0.27 Uhr wurden die Löschzüge Nord-West und West der Feuerwehr Kleve zu einem Fahrzeugbrand auf dem Campingplatz gerufen. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus Keeken befand sich ein Wohnwagen in Vollbrand. Umgehend habe man daher einen Löschangriff mit zwei Trupps unter Atemschutz begonnen. Dafür wurde auch Löschwasser aus einem anliegenden See gewonnen. „Durch die schnelle und konsequente Vorgehensweise mit zwei Strahlrohren konnte das Feuer so von beiden Seiten bekämpft und zügig unter Kontrolle gebracht werden“, heißt es von der Feuerwehr. Mit Löschschaum wurden letzte Glutnester erstickt. Gegen 2 Uhr konnte dann schließlich das Ende des Einsatzes vermeldet werden. Beteiligt waren 44 Kräfte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Ralf Benkel. Hier geht es zur Bilderstrecke: Feuerwehr löscht brennenden Wohnwagen in Kleve

(RP)