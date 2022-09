Kleve : Fahrrad-Akku geladen: Wohnung gerät in Brand

Fahrrad-Akku geladen: Wohnung gerät in Brand

Ein Trupp der Feuerwehr drang unter Atemschutz in die komplett verrauchte Wohnung vor. Foto: Feuerwehr Kleve

Kleve Die Feuerwehr ist in Kleve zu einem Wohnungsbrand ausgerückt. Grund für das Feuer war ein Fahrrad-Akku, der in der Wohnung aufgeladen wurde.

Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kleve: Als am Donnerstag, 16. September, ein Brand in ihrer Wohnung ausbrach, war niemand zu Hause.