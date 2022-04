Wohnungsbrand in Kellen : Rauchmelder verhindert größeren Schaden

Wohnungsbrand in Kellen

Der Einsatz an der Peiterstraße dauerte eine Stunde. Foto: Feuerwehr Kleve

Kleve-Kellen Durch einen Rauchmelder wurden die Bewohner des Reihenhauses am frühen Dienstagmorgen auf den Brand in der Küche aufmerksam. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Die junge Familie konnte das Gebäude eigenständig verlassen.

An der Peiterstraße in Kellen hat die Klever Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen, 5. April, einen Wohnungsbrand gelöscht. Die Bewohner des Reihenhauses konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand und führte anschließend Lüftungsmaßnahmen durch.