Feuerwehreinsatz in Bedburg-Hau : Kühltruhe verursacht Wohnungsbrand

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau konnte das Feuer löschen und die Kühltruhe ins Freie bringen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Aus bisher ungeklärten Ursachen geriet in Bedburg-Hau eine Kühltruhe in Brand. Diese stand in einem Wintergarten.

Wohnungsbrand erfolgreich gestoppt: Im Ortsteil Hau hat am Mittwochabend eine Kühltruhe Feuer gefangen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Wie die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau mitteilte, stand die Kühltruhe in einem Wintergarten, als sie aus bisher ungeklärten Ursachen in Brand geriet.

Ein eingesetzter Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer mit einem Kleinlöschgerät löschen und die Kühltruhe ins Freie bringen. Im Anschluss wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Die Nacht verbrachte der Wohnungseigentümer bei seinem Nachbarn. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Im Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes des Kreises Kleve. Die Einsatzleitung hatten die Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann.

(RP)