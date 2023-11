Einsatz der Feuerwehr Wohnhaus in Kalkar nach Brand unbewohnbar

Nach einem Brand im Kellergeschoss ist ein Mehrfamilienhaus in Kalkar vorerst unbewohnbar. Am Sonntag um 08.09 Uhr wurden die Löschgruppen Niedermörmter, Appeldorn, Hönnepel und der Löschzug Kalkar Mitte zu einem Brand alarmiert. Im Keller eines Mehrfamilienhauses war in der dort befindlichen Wohnung in der Küche ein Feuer ausgebrochen.