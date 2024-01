Verbot gekippt Wölfe immer mutiger – Niederländer dürfen mit Paintballs schießen

Es ist ein juristischer Erfolg für die Provinz Gelderland im Konflikt mit einer Tierschutzorganisation: Ab sofort darf im Nationalpark De Hoge Veluwe auf einen oder mehrere brutale Wölfe mit einer Paintballpistole geschossen werden. So sollen sie erschreckt werden. Das entschied nun ein Gericht in Utrecht. Hintergrund ist, dass ein Gutachter festgestellt hat, dass Wölfe in dem 5400 Hektar großen Naturschutzgebiet „abweichendes Verhalten“ zeigen, das eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen könne.