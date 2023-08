„Bevölkerung verängstigt“ Wölfe in der Region – Abgeordnete schreiben Brief an Minister

Kreis Kleve · Landtagsabgeordnete aus dem Kreis Kleve haben einen Brief an NRW-Umweltminister Oliver Krischer geschrieben. Darin fordern sie, sich an der in Bayern beschlossenen Verordnung zu orientieren, die eine einfachere Entnahme von „Problemtiere“ ermöglicht.

27.08.2023, 13:59 Uhr

Die Abgeordneten zeigen sich besorgt wegen der Verbreitung der Wölfe. Foto: dpa/Ingo Wagner

Die Kreis Klever CDU-Abgeordneten Günther Bergmann und Stephan Wolters zeigen sich gemeinsam mit ihren Abgeordnetenkollegen vom Nieder- und Mittelrhein besorgt über das Wolfsvorkommen in den beiden Regionen. In einem gemeinsamen Brief wies die Abgeordnetengruppe Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) auf die Problematik hin. Erst kürzlich sei im Kreis Wesel ein Tier direkt vor der Terrasse eines Wohnhauses gerissen worden. Die Bevölkerung sei verängstigt, da die Wölfe immer näher an die Menschen herankämen, zudem seien die Weidetierhalter nach Rissen verzweifelt, da Schutzmaßnahmen nicht immer griffen. Daher baten die Abgeordneten den Minister, sich bei der vorhergesehenen Überarbeitung der NRW-Wolfverordnung auch an der in Bayern beschlossenen Verordnung zu orientieren, die eine einfachere Entnahme sogenannter „Problemtiere“ ermöglicht. Dies sei, so die Abgeordneten, sowohl für einen Fortbestand der Weidetierhaltung in NRW als auch für die grundsätzliche Akzeptanz der Rückkehr des Wolfes unerlässlich.

(RP)