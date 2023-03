Tipps für das Wochenende Queen-Show und Muscial-Hits kommen in den Kreis Kleve

Am Sonntag, 5. März, ist in Kleve „A night of Queen“ zu erleben. Die Rockband hat Geschichte geschrieben. Bis heute bringen die Hits des Quartetts aus Großbritannien nicht nur eingefleischte Musikfans der 70er und 80er Jahre zum Tanzen und Mitsingen. Die britische Tributeband The Bohemians lässt den Mythos der legendären Band mit ihrer Bühnenshow am Sonntag, 5. März, 20 Uhr, in der Stadthalle Kleve noch einmal aufleben.